Casale: «Un punto che ci servirà. Turnover? Ha ragione il mister»

Casale ha commentato Lazio-Udinese, match terminato a reti bianche. Queste le parole del difensore biancoceleste, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

BUON PUNTO – «È stata una bella partita e il merito è di tutti. Sono contento, per un difensore quando non si subisce gol è sempre una grande gioia. Abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta, non abbiamo sfigurato contro una squadra come l’Udinese, molto fisica e bravissima nei duelli aerei. È un passo in avanti, ci prendiamo questo punto che sicuramente ci servirà».

TURNOVER – «Il mister ha ragione sulla questione del turnover, quando hai giocatori che fanno bene è tanta roba, riesci a essere competitivo e avendo tutte queste gare ravvicinate a noi fa piacere essere presi in causa».

UDINESE – «L’Udinese non ha cambiato molto rispetto allo scorso anno. Devo dire che mi impressiona la loro forza fisica. Quest’anno il cambio di allenatore ha portato quel qualcosa in più. Sono contento perché abbiamo tenuto testa a una squadra forte».

ATALANTA – «Adesso abbiamo una settimana in cui possiamo lavorare bene. L’Atalanta è una squadra forte e lo sta dimostrando. È una squadra che non molla niente. Sarà un’altra battaglia e dovremo farci trovare pronti».