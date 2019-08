Diabolik, l’omaggio delle curve di Salernitana, Varese e Triestina – FOTO

I tifosi di Salernitana, Varese e Triestina hanno esposto alcuni striscioni per ricordare Diabolik, il capo ultras laziale ucciso il 7 agosto

Solamente due giorni fa, il 7 agosto, veniva ucciso Fabrizio Piscitelli, Diabolik, con un colpo di pistola alla testa. Per l’ex capo degli Irriducibili, considerato un punto di riferimento del tifo organizzato, non sono mancate le manifestazioni di affetto e cordoglio. Alcuni striscioni in sua memoria sono apparsi la scorsa notte a Salerno, Varese e Trieste. Questo il messaggio scritto dai tifosi granata: «Un’aquila nel cielo vola… Ora da lassù lei non sarà mai sola! RIP Diabolik». Simile il testo dello striscione della Curva Furlan della Triestina: «Ora sei l’aquila che i cieli domina… ciao Fabrizio». Infine, il ricordo dei sostenitori del Varese: «Diabolik, Varese ti rende onore. Irriducibile per sempre». Di seguito, le foto in questione: