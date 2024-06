Dia Lazio, Pedullà: «L’affare non è chiuso e la priorità del club per ora è QUESTA»

Dia Lazio, il giornalista fa il punto della situazione sul mercato dei biancocelesti soffermandosi sul senegalese e non solo

Prosegue il calciomercato della Lazio, con il club biancoceleste che vuole garantire a Baroni la rosa giusta per iniziare la stagione. Il nome che circola per l’attacco è quello di Dia, e nonostante sembrava che l’affare fosse in chiusura Pedulla frena e fa chiarezza.

Il giornalista spiega che il calciatore non è vicinissimo a indossare la maglia biancoceleste, perchè la priorità della società è Noslin, Stengs, oltre Dele–Bashiru ormai in chiusura. Il giocatore è in cima nella lista perché è perfetto per Baroni, mentre Dia è collocabile come prima punta ma ci sono anche Immobile e Castellanos