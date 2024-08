Dia Lazio, oggi l’attesissimo INCONTRO con gli agenti: ecco cosa manca ancora per la riuscita dell’AFFARE. Le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi la Lazio dovrebbe ricevere la visita degli agenti di Boulaye Dia, nonostante Petrachi e Fabiani abbiano trovato un accordo per il trasferimento a Formello tra giovedì e venerdì. Prestito con riscatto obbligatorio per circa 11 milioni e l’attaccante paraguayano Diego Gonzalez in cambio.

La società biancoceleste, però, deve ancora trovare la piena intesa per lo stipendio e soprattutto le commissioni agli agenti, due ossi durissimi. La Lazio ci crede, a patto di superare in fretta lo stallo e chiudere l’operazione