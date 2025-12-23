Dia, rimandato l’esonero in Coppa d’Africa: il suo Senegal ha vinto anche se l’attaccante non ha giocato. Le ultime

Dia, l’esonero in Coppa d’Africa è rimandato al prossimo turno. Il Senegal ha vinto all’esordio, ma il giocatore non ha trovato spazio

Il Senegal ha iniziato con il piede giusto la sua avventura nella Coppa d’Africa 2025, imponendosi nettamente contro il Botswana nella prima giornata del girone D. La squadra guidata dal commissario tecnico Thiaw ha messo in mostra solidità e concretezza, ottenendo un convincente 3-0 grazie alla doppietta di Jackson e alla rete di Ndiaye. Una vittoria che regala fiducia e morale alto agli africani, già proiettati verso le prossime sfide del torneo.

Per Dia, attaccante della Lazio, la partita contro il Botswana è stata invece un’occasione mancata. Il giocatore senegalese non è sceso in campo, restando in panchina per l’intera durata del match. Il ct Thiaw ha preferito confermare il blocco titolare di fiducia, rimandando il debutto di Dia in questa edizione della Coppa d’Africa. Nonostante l’assenza dal campo, la convocazione rappresenta un riconoscimento importante per l’attaccante biancoceleste, che continua a essere considerato un elemento chiave per il futuro offensivo della nazionale senegalese.

La scelta di non schierare Dia nella prima giornata può essere letta anche come una strategia del tecnico senegalese, che punta a gestire al meglio le energie dei propri giocatori in vista di un calendario fitto e impegnativo. La Coppa d’Africa richiede infatti equilibrio e rotazioni oculate, considerando l’intensità delle gare e la necessità di mantenere freschi i protagonisti chiave come Dia per le sfide decisive.

Il Senegal si prepara ora a affrontare le prossime due gare del girone, fondamentali per la qualificazione agli ottavi di finale. Il 27 dicembre è in programma l’incontro contro la Repubblica Democratica del Congo, mentre il 30 dicembre la squadra affronterà il Benin. In entrambe le partite, Dia potrebbe avere l’occasione di esordire e mostrare le sue qualità offensive, cercando di incidere e guadagnarsi un ruolo da protagonista.

Per Dia, la Coppa d’Africa rappresenta un’opportunità importante sia sul piano personale che professionale. Dimostrare continuità e incisività con la nazionale può rafforzare la sua posizione in nazionale e consolidare il suo ruolo nella Lazio. Inoltre, un buon rendimento nel torneo potrebbe aumentare ulteriormente il suo valore e la considerazione del tecnico Thiaw, aprendo la strada a più presenze e maggiore responsabilità nelle gare successive.

In sintesi, per Dia la Coppa d’Africa inizia in panchina, ma le prossime gare offrono possibilità concrete per diventare uno dei protagonisti del Senegal in questa edizione del torneo.