Calciomercato Lazio: domani le visite mediche di Musacchio, i dettagli

La Lazio è pronta ad accogliere Mateo Musacchio: domani le visite mediche del difensore

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha confermato sul proprio sito il buon esito dell’affare Musacchio.

Il difensore, ormai ex rossonero, è pronto ad approdare alla corte di Simone Inzaghi, domani arriverà nella Capitale e sosterrà le visite mediche in Paideia e poi sarà a disposizione del suo nuovo allenatore. La Lazio si è assicurata il difensore a costo zero. Il Milan comunque risparmierà così 2.5 milioni di euro lordi per sei mesi.