Di Gennaro: «La Juve deve migliorare ma è lì, ma occhio a Lazio e Fiorentina»

Le parole dell’ex giocatore, Antonio Di Gennaro, sulle squadre di Serie A e sulla lotta scudetto

L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato dei temi del campionato, a TMW Radio.

PAROLE– «Si vince soffrendo, ma era importante. Per me Napoli, Atalanta e Inter hanno ancora qualcosa in più, poi occhio a Lazio e Fiorentina, la Juve deve migliorare ma è lì. La fase difensiva sta facendo la differenza, ma manca qualcosa davanti, ma anche come gioco e di giocatori che dovrebbero fare la differenza. Koopmeiners è ripartito in maniera buona, si è rivisto Nico Gonzalez, ma ci sono gli infortuni e vedremo che mercato ci sarà. Servirà un centrale almeno e un’alternativa davanti. E c’è un Vlahovic nervoso. per me è un momento delicato della squadra. Ok il progetto di tre anni, ma la Juve non può vivere alla giornata. La Juve che non fa più paura come una volta, è vero. E Lazio e Fiorentina sono già al suo livello. Il Milan è indecifrabile, il Bologna sta venendo su ».