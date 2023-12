Di Francesco a Sky: «Dobbiamo crescere dal punto di vista dell’attenzione. Dopo l’1-1 ci siamo completamente persi»

Di Francesco, il tecnico dei ciociari commenta a caldo la partita persa contro la Lazio analizzando la prestazione della squadra

Intervenuto ai microfoni di Sky a fine partita dopo Lazio-Frosinone, Di Francesco analizza cosi a caldo il match esaminando anche la prestazione della squadra ciociara

PAROLE – Difficile da spiegare, dopo l’1-1 ci siamo persi, gli abbiamo regalato il secondo gol. Abbiamo smesso di giocare, sono anche i peccati di gioventù. Mi girano un po’ le scatole perché facciamo sempre gli stessi discorsi. Dobbiamo crescere dal punto di vista dell’attenzione, non si possono buttare prestazioni del genere per superificialità. Mi dispiace non portare a casa nuovamente i tre punti

Bisogna migliorare attraverso l’analisi degli errori e la crescita. Questo è l’auspicio. Continuiamo a lavorare in questa direzione e con questa mentalità. Molte cose non ci girano nel verso giusto, è un peccato. Avevamo creato difficoltà alla Lazio, in due minuti siamo andati in svantaggio e non ce lo meritavamo. Abbiamo pagato le piccole ingenuità. Non dobbiamo fermarci qui, ripartiamo dai primi 70 minuti cancellando gli ultimi 20

Il difensore non l’ha sentito fino alla fine, ma Castellanos qui è veramente bravo, ha colpito molto bene. Gli diamo merito, ha fatto un gran gol. Anche se il nostro difensore lo deve sentire di più