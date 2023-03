Di Canio attacca Inzaghi: «Non sembra in grado di gestire l’Inter»

Paolo Di Canio, ex attaccante e bandiera della Lazio, ha riservato critiche dure a Simone Inzaghi: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Paolo Di Canio ha duramente criticato l’ex Lazio Simone Inzaghi, oggi alla guida dell’Inter:

«Non mi spiego le difficoltà fuori casa, deve apportare qualcosa anche Inzaghi. È una squadra che è diventata così fragile, che non ha meccanismi o è un problema di atteggiamenti? Le mani alzate, Lukaku che guarda la panchina, Lautaro che si prende la bega del rigore, c’è un po’ di autogestione. È chiaro che non è Inzaghi l’unico problema, ma serve un po’ di personalità per avere a che fare con gente di 33-34 anni e con un po’ di pelo sullo stomaco. Lui è molto bravo a gestire, ma all’Inter serve un allenatore con certe caratteristiche. Inzaghi non sembra in grado di stimolare i giocatori quando le gerarchie sono cambiate. Brozovic è diventato prima riserva, Lukaku era titolare inamovibile e ora gioca per far riposare Dzeko. Non è una situazione facile da gestire».