Di Battista: «Sarri uomo vero in un mondo di m...a. Insegnato cos'è la dignità a Lotito»

Alessandro Di Battista, sotto il video saluto della Lazio per Sarri, ha lasciato il seguente commento.

IL MESSAGGIO – «Un uomo vero in un mondo di merda. Una società di incapaci. Un gestore evidentemente non all’altezza per ricoprire incarichi in società calcistiche e nelle Istituzioni repubblicane. Sarri (che ha responsabilità tecniche sulla stagione ovviamente) ha insegnato al gestore Lotito il significato della parola dignità. Una lezione che chi è arrogante non imparerà mai ma che i laziali nondimenticheranno mai».