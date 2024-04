Derby, Panucci su Mancini: «Io non avrei mai fatto un gesto del genere». Le parole dell’ex giocatore su Roma Lazio

Christian Panucci, ex difensore giallorosso, negli studi di Mediaset, si è concentrato in modo particolare sull’esultanza sopra le righe di Gianluca Mancini nel derby tra Roma e Lazio. Queste le sue parole.

PAROLE– «Il derby di Roma è diverso da tutte le altre partite, è il derby dello sfottò; i giocatori arrivano talmente carichi che poi quando sei in campo ti trasformi. Io non avrei mai fatto un gesto del genere, per cultura mia. Vivo a Roma da 25 anni e non ho mai preso in giro i laziali, però è questo il derby di Roma. È come Boca-River Plate, da altre parti non lo vedi però questa è Roma».