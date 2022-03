Montella ha ricordato i suoi derby da giocatore, soffermandosi sulla sfida di domani e sul momento delle due squadre

Vincenzo Montella – per le telecamere di DAZN – ha parlato della gara che, due volte l’anno, accende la Capitale: il derby. Roma e Lazio sono pronte a sfidarsi e l’ex giocatore ha commentato così il match:

«Riuscirò a vedere la partita, il derby è sempre speciale, per me e per la città. Alla Roma sta mancando un po’ di continuità, ma sta comunque giocando per le prime posizioni. La Lazio inizia a mettere in opera le idee di Sarri, non c’è una squadra che sta nettamente meglio dell’altra e questo determinerà ancora di più l’incognita della partita.

Sarà sicuramente una partita equilibrata come sempre. Sento tanto affetto a Roma, sia dai romanisti dai laziali. Sono sempre stato corretto nella mia romanità, ho fatto tanti gol alla Lazio ma non ho mai mancato di rispetto ai tifosi. Questo credo che me lo riconoscano anche loro».