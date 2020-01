Derby, pareggio all’andata e al ritorno: ecco da quanto non accadeva

Derby, non succedeva da diciassette anni che due derby finissero in parità in campionato: la statistica

Un pareggio all’andata e un pareggio al ritorno. Due derby finiti con un punto ciascuno in tutta la stagione, con lo stesso risulttao (1-1) per giunta. Non è una cosa che si vede molto spesso, soprattutto nel derby tra Roma e Lazio.

Come riporta Lazio Page infatti solo in un’altra stagione si è verificata una circostanza uguale con entrambi i derby finiti in pareggio: era la stagione 2002/03 2-2 (Fiore, Delvecchio, Batistuta, Stankovic) all’andata e 1-1 (Stankovic, Cassano) al ritorno.

Per trovare invece una stagione in cui entrambe le stracittadine sono terminate 1-1 bisogna andare indietro fino alla stagione 1991/92 1-1 (Riedle, Rizzitelli) 1-1 (Sosa, Hassler).