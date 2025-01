Delio Rossi avverte: «Contro il Verona gara insidiosa. Sul calciomercato dico questo»

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha parlato così della prossima sfida dei biancocelesti contro il Verona

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi ha parlato così della prossima sfida della Lazio contro il Verona:

PAROLE – «La Lazio è bella a vedersi, a prescindere di queste ultime gare. Siamo all’inizio di un ciclo che ha i suoi alti e bassi. In questo momento non dobbiamo farsi prendere dalla frenesia, anche perché anche le altre non è che facciano benissimo. Quella di Verona sarà una gara insidiosa e delicata, certamente meglio affrontare questa squadra piuttosto che il Bologna. Il calendario ti concede un’opportunità, se la squadra di Baroni giocherà come sa, il risultato dipenderà da lei. I rapporti di forza sono chiari, anche se nel nostro campionato c’è un livellamento sempre pericoloso. Suslov? Non è costante, più bello che concreto. Onestamente non vedo nel Verona giocatori che possano suscitare particolari attenzioni in chiave mercato».