Delio Rossi: «Lazio RIDIMENSIONATA? Scorretto fare CONFRONTI tra vecchi e nuovi»

La Lazio, dopo gli addii di Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, è pronta a ripartire per la stagione 2024/2025. L’ex tecnico biancoceleste Delio Rossi ha parlato in esclusiva per Lazionews24.

Oltre ad Immobile, nell’ultimo anno sono andati via giocatori del calibro di Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson. Dove può arrivare una Lazio così ridimensionata?

«Non so dove può arrivare la Lazio, sicuramente per i giocatori che sono andati via parla l’anagrafica e prima o poi ci doveva essere un distacco. È successo quest’anno ed anche per loro, come per Ciro, vale lo stesso discorso: hanno fatto la storia, ma ora bisogna guardare avanti. Il giudice sarà sempre il campo. La società si sta muovendo a differenza degli altri anni ed ha messo a disposizione dell’allenatore già diversi acquisti. Bisogna ripartire dal lavoro sul campo e dal fare le scelte giuste. Una cosa che secondo me non sarebbe corretta, in questo momento, è fare dei confronti tra i giocatori degli anni passati e quelli appena arrivati».

