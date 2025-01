Delio Rossi: «La Lazio è tornata. Se sta bene è questa, ha dei pregi. Castellanos? Ho la sensazione che...»

Le parole dell’ex tecnico, Delio Rossi, sulla prestazione della Lazio contro il Verona, soffermandosi anche su Castellanos

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimere la sua sulla vittoria biancoceleste a Verona.

PAROLE– «Sicuramente per diversi motivi quella di ieri con l’Hellas era una gara insidiosa. Non ero preoccupato per il calo fisiologico, ma serviva una prestazione della Lazio importante. È migliorato il rendimento dei due giocatori fondamentali a metà campo, Rovella e Guendouzi. Così sembra che la Lazio è tornata. Se sta bene è questa, ha dei pregi se sta bene fisicamente e rende meglio con il doppio centravanti. Mi sembra che Dia si trovi meglio con una punta davanti. Concede sempre qualcosa, ma penso sia naturale per il modo di giocare. Ieri ha giocato bene, ma se in quei cinque minuti di sbandamento ci fosse stato un altro avversario avrebbe messo in discussione la vittoria. Castellanos? A me ieri non è piaciuto. Ho la sensazione che ha avuto l’atteggiamento di un giocatore che si senta diventato padrone del territorio, come se giocasse con un pizzico di presunzione che non può permettersi. Tavares? Mi sembra un giocatore che deve star bene fisicamente e ho la sensazione che non sia al massimo. È tanta roba quando ha spazio davanti, ma non sarà mai un grande difensore. In lui non vedo presunzione, ma un po’ di fatica a livello di condizione »