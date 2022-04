Rossi: «Mano di Sarri? C’è ma non è stata particolarmente decisiva»

Delio Rossi ha parlato anche di Maurizio Sarri: la mano dell’allenatore non è stata particolarmente incisiva

Durante l’intervista ai nostri microfoni, Delio Rossi ha analizzato anche il lavoro di Maurizio Sarri:

«La mano si vede, ma non è stato così decisiva come si aspettava probabilmente anche il tecnico. Il problema è stato dato da una rosa costruita per giocare in una certa maniera. Lui ha provato a giocare in un altro modo. Per il gioco di Sarri servono dei giocatori predisposti a farlo e probabilmente in questa Lazio non tutti gli elementi erano congeniali e adatti. Non a caso ci ha messo tanto a incidere. Ora, se si ha l’intenzione di continuare con lui, servono dei calciatori, magari meno bravi, ma più confacenti».

