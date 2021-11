Delio Rossi: «Sbagliato perdere l'Europa League per la Serie A, ma...»

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha analizzato il percorso dei biancocelesti in Europa League. Ecco le sue parole

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, è intervenuto – in esclusiva – ai nostri microfoni, per commentare la nuova squadra targata Sarri.

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE

Quanto punta la Lazio all’Europa League?

«Questo è un vecchio discorso. Fai tanto per giocare le coppe e poi a metà campionato pensi che forse è meglio lasciar perdere l’Europa League per concentrarsi sulla Serie A. Lo trovo sbagliato, credo che una squadra di livello debba onorare l’impegno e arrivare fino in fondo, fermo restando che devi avere una rosa all’altezza e delle alternative».