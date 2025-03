Delio Rossi: «Lazio della prima parte era la più bella»

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato il momento che stanno vivendo i biancocelesti

Delio Rossi ha commentato il momento della Lazio ai microfoni di Radiosei.

SUL MOMENTO – «La Lazio ha dimostrato di poter far bene, le cose positive non vengono fuori per caso. Ora bisogna cercare di tornare sulla retta via, senza sprecare energie a rimuginare su ciò che è successo. Nelle difficoltà si trovano delle opportunità, sempre. L’esperienza mi dice che ci sono giocatori che nella settimana fanno bene, ma la domenica sono un flop. A volte però accade il contrario. Io penso che Baroni abbia tutto per capire il momento, credo che nessuno debba fargli le pulci. La Lazio della prima parte della stagione era la squadra più bella dell’intera Serie A. Tutto girava bene, la condizione era al massimo. Se da allenatore non riesco a riproporre un modo di giocare, devo provarne uno alternativo».