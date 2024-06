Dele Bashiru Lazio, ci siamo: TROVATO l’accordo con il giocatore sull’ingaggio. In settimana l’annuncio ufficiale

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Lazio sta chiudendo un altro colpo importante. Infatti, il club biancoceleste ha trovato l’accordo con Dele Bashiru per l’ingaggio ed in settimana verrà formalizzato il suo acquisto.

Il calciatore nigeriano arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto e partirà con il resto della rosa per il ritiro di Auronzo di Cadore, in programma dall’11 al 22 luglio.