Stankovic svela il problema della Lazio: «Gli mancano i gol di Immobile. Sarri...»

Dejan Stankovic, allenatore del Ferencvaros, ha analizzato il momento della squadra di Maurizio Sarri: mancano i gol di Immobile

Intervistato dal Corriere dello Sport, Dejan Stankovic ha dichiarato:

«Alla Lazio mancano i gol di Immobile, almeno dieci. L’organizzazione è sempre rimasta la stessa, in questo Sarri è un maestro. Ma quando non hai le reti del tuo bomber si fa dura per chiunque. Ma sono sicuro che lotterà per il quarto posto».