Decennale del 26 maggio, Lazio presto in campo con una maglia speciale

Mancano 5 mesi al decennale della Coppa Italia vinta dalla Lazio contro la Roma: biancocelesti presto in campo con una maglia speciale

Mancano circa 5 mesi ad un evento molto importante in casa Lazio: il decennale dalla vittoria nella finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013. Come riferito da Il Messaggero, il club sta preparando prodotti dedicati per l’occasione.

Il 28 maggio 2023, in occasione della gara casalinga contro la Cremonese, la squadra scenderà in campo con una divisa speciale per l’occasione. La maglia sarà di colore nero, con un collo a V a 3 bande orizzontali, con l’oro e il nero intrecciati al suo interno. Altro particolare sarà la scritta sotto o sopra lo stemma della Lazio: 26/05/2013 – 26/05/2023. A questa verranno aggiunti poi altri prodotti di abbigliamento di uso abituale.