Decennale Coppa Italia Lazio: Lotito lo ha chiamato di persona per averlo all’Olimpico

Contro la Cremonese la Lazio festeggerà il decennale della Coppa Italia del 2013 vinta contro la Roma: Lotito ha chiamato Lulic

La sfida di domenica all’Olimpico contro la Cremonese sarà l’occasione per la Lazio non solo di festeggiare l’ottenuta qualificazione alla Champions League ma anche quella per celebrare il decennale della Coppa Italia vinta nel 2013 contro la Roma.

Saranno presenti tutti gli eroi di quella finale compreso Senad Lulic, autore del gol vittoria. Come svelato da Il Messaggero, Lotito lo ha chiamato di persona per invitarlo all’evento mettendo da parte antiche ruggini legate al suo burrascoso addio.