De Vrij social: “Buongiorno così!”. Ed è ancora lite tra laziali e interisti – FOTO

De Vrij, il post dell’ex biancoceleste scatena i commenti di interisti e laziali

Grande serata ieri per l’Inter di Spalletti che dopo essere andata in svantaggio contro il Tottenham è riuscita a rimontare e ad imporsi 2-1 grazie anche all’assist di Stefan de Vrij che ha mandato in porta Vecino. Anche i telecronisti di Sky Sport alla rete dei neroazzurri hanno ricordato quanto accaduto nell’ultima giornata di campionato della scorsa stagione quando fu proprio il gol di Vecino a strappare la Champions alla Lazio. Questa mattina l’ex difensore della Lazio Stefan de Vrij ha postato una foto su Instagram di lui abbracciato a Icardi e allo stesso Vecino con scritto: «Buongiorno così». Il post ha scatenato i commenti di interisti e laziali: «Buongiorno a tutti i laziali rosiconi, la riprende Vecino!»; «Laziali chi l’ha (ri)presa?». I supoorters biancocelesti non si sono risparmiati, quella Lazio-Inter brucia ancora: «Bravo questa Champions te la sei proprio meritata, mercenario!»; «Quella che ci hai fatto perdere a noi, vergogna!».