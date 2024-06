De Paola, DURISSIMO attacco a Spalletti e Gravina: «Dimissioni!»

Le parole del giornalista Paolo De Paola dopo l’eliminazione dell’Italia: «Spalletti e Gravina adesso devono dimettersi»

Su Sportitalia.com, così Paolo De Paola punta il dito verso Spalletti e Gravina dopo il fallimento azzurro ad Euro 2024.

IL COMMENTO – «Spalletti non è un selezionatore e dovrebbe dimettersi dal ruolo di Ct della Nazionale. Nessuno disconosce i meriti dell’allenatore soprattutto quando lavora in un club. Lo abbiamo apprezzato ovunque, in particolare al Napoli ma guidare una nazionale richiede qualità che Spalletti non ha. La frase che ha pronunciato dopo la mortificante eliminazione contro la Svizzera non consente appelli. È una resa. E insieme a Spalletti dovrebbe uscire di scena anche il presidente federale Gravina che ovviamente è coinvolto in prima persona e non da adesso nei fallimenti della nostra Nazionale».