De Cosmi: «Corsa Champions? Non mi fido del Milan. Contro il Verona...»

L’ex responsabile del settore giovanile della Lazio, Roberto De Cosmi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex tecnico della Lazio Women Roberto De Cosmi ha analizzato il momento dei biancocelesti, sbilanciandosi in una previsione sul piazzamento Champions.

Le sue parole: «Il Verona di Juric è temibile, non andrà sottovalutato. I tre punti però sono d’obbligo, vietato sbagliare. Nel nostro campionato non ci sono più partite facili, conta l’atteggiamento. Champions? Inserendo la Lazio tra le prime quattro, credo che il Milan rimarrà fuori. Vedo i rossoneri più indietro, l’Atalanta è in piena corsa, la Juventus non può sbagliare. Caicedo? Un elemento imprescindibile, anche più di Correa. L’ecuadoriano è determinante. Sono felice di vederlo dal primo minuto».