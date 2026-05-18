De Canio: «Il ritorno a Napoli nuocerebbe a Sarri! Non c’è quella tipologia di giocatori che esalti il suo gioco»

Luigi De Canio ha commentato il delicato momento che sta vivendo Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Le dichiarazioni

Stagione da dimenticare per la Lazio e il suo tecnico Maurizio Sarri, non certo di rimanere nella Capitale. Interpellato ai microfoni di TMW Radio, Luigi De Canio ha fatto il punto sul momento delicato che sta vivendo “Mau”:

«Sarri torna al Napoli? Credo che nuocerebbe a Sarri. E’ ritornato alla Lazio e oggi leggo sue dichiarazioni in cui appare molto deluso, a Napoli troverebbe una squadra forte ma non quei calciatori con quelle caratteristiche che ha trovato nella sua prima esperienza. Credo sempre più nell’importanza dei calciatori, Sarri alla Juve ha vinto ma non ha mai esaltato quella squadra dal punto di vista del gioco. Tutti si aspettano che possa far giocare la squadra come il suo Napoli ma è impossibile, ma manca quella tipologia di calciatori».

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