Danso fa chiarezza: «Il mio mancato arrivo alla Roma? Non c’entra nulla l’infortunio»

Danso, il giocatore che piaceva molto alla Roma rilascia delle durissime dichiarazioni riguardo il suo mancato approdo nella capitale

Intervenuto ai microfoni di Equipe, Danso che piaceva molto durante la sessione di calciomercato estiva alla Roma rilascia delle durissime dichiarazioni prendendo di mira anche i giallorossi

PAROLE – Affare saltato con la Roma? Mi ha fatto davvero male. Può succedere a tanti giocatori, per questo dico sempre che non sono infelice. Se mi sono arrabbiato? Ovviamente sì. Non avevo mai sentito una spiegazione del genere. Dopo aver superato tutti i tipi di esami medici in Inghilterra, mi è stato detto che in Italia erano molto più severi su quel tipo di analisi ma sapevo che a livello fisico stavo bene. Forse il mio trasferimento alla Roma è saltato per un altro motivo. Ho dovuto effettuare numerosi test per scoprire che finalmente potevo giocare, anche perché la situazione era diventata troppo complicata