Daino: «Sarri sta facendo molta fatica ma è un ottimo tecnico»

Daniele Daino è convinto che se la Lazio concederà tempo a Sarri la situazione cambierà nonostante le recenti difficoltà incontrate

Daniele Daino, ex calciatore e attuale allenatore, ha analizzato sulle frequenze di TMW Radio l’inizio di stagione della Lazio di Maurizio Sarri:

«Sarri lo conosco molto bene. Quando era allenatore dell’Arezzo, si vedeva la mano di un allenatore visionario. Il problema ora è quello di aspettarlo. A Bologna il risultato è stato molto negativo, il tempo c’è ma in alcune piazze è difficile averlo. Mi auguro per Sarri che abbia il tempo di lavorare. Se lo lasciano lavorare, la Lazio, mai più partite come Bologna o sarà messo in discussione. Sarri sta facendo fatica, alcuni interpreti non permettono di fare quello che vorrebbe fare. Dico che gli allenatori bravi non esistono più. Oggi non c’è più spazio per allenatori che hanno una visione unica del calcio. Oggi devi essere camaleontico, fare tutto in base a ciò che si ha in mano. Anche Sarri ora deve cambiare il suo pensiero, non si può giocare solo in una maniera».