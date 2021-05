Daniel Guerini, insulti sui social. Franco e Armini: «Vergogna» – FOTO

Pesanti insulti social per Daniel Guerini. A replicare e a difendere il compagno sono stati Franco e Guerini

Pesanti insulti social per Daniel Guerini, il giocatore della Lazio Primavera scomparso lo scorso marzo. A rendere noto il tutto sono stati alcuni suoi compagni di squadra.

Il primo a intervenire è stato Franco: «Vergognatevi, fatevi schifo. La gente non ha più valori, non esiste più rispetto. Leggere certe cose mi fa venire il vomito…schifosi». Anche Armini è intervenuto in difesa del suo compagno: «Spero che vengano riconosciuti e denunciati. Al giorno d’oggi ancora esiste questo tipo di “persone”, se così si può definirle. Non c’è più rispetto neanche davanti alla morte. Voi questo siete, esseri inferiori».