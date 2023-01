Curva Nord Lazio, sale la tensione: raduno ultras e allarme per l’ordine pubblico. Si temono le conseguenza della decisione del Giudice Sportivo

Il Messaggero questa mattina si sofferma su quelle che potrebbero essere le conseguenze della chiusura della Curva Nord della Lazio. Due titoli abbinati agli stessi dati anagrafici non sono validi, quindi gli abbonati in Nord ovviamente non potranno acquistare altrove un nuovo biglietto.

Domenica si svuoterà dunque l’Olimpico e ora sale la tensione e scatta pure l’allarme relativo all’ordine pubblico. Gli ultras sarebbero pronti a radunarsi a Ponte Milvio, prima del match con l’Empoli, per andare in corteo sotto la Nord a fare baccano. La Digos monitora in serata poi anche i consueti festeggiamenti a Piazza della Libertà, sperando ci siano solo fuochi d’artificio.