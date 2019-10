Cucchi vs Gasperini: «E’ ora di smetterla!»

Riccardo Cucchi contro Gian Piero Gasperini

Riccardo Cucchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare del ‘caso Gasperini‘. Ecco le sue parole.

PARLA CUCCHI – «Credo che sia ora di smetterla con questa polemica. Probabilmente sollecitato dalle domande dei giornalisti Gasperini ci è tornato, però definire demenziale un comunicato di una società di calcio avversaria sul campo francamente non è segno di stile. Tutti gli addetti ai lavori, allenatori, presidenti, gli stessi giocatori devono contribuire a rendere interessante il dibattito, ma con toni decisamente diversi. Non dimentichiamoci che sono tutti tesserati della Figc e credo che ci sia bisogno di uno stile nel comportamento per evitare che il calcio diventi un ring, invece di un luogo in cui ci si confronta sul piano tecnico e tattico».