Cucchi: «La Juventus ha meritato la vittoria in Coppa Italia, la Lazio non ha mai tirato in porta»

Riccardo Cucchi, noto giornalista di fede biancoceleste, ha analizzato la sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Riccardo Cucchi ha analizzato così la gara di Coppa Italia tra i bianconeri e la Lazio:

«La Juventus ha meritato, è stata più incisiva, ha concluso più frequentemente in porta e ha dimostrato di avere una buona coerenza tattica in campo. La Lazio, forse, è scesa in campo con meno voglia di giocare la partita e non ha messo la grinta necessaria, anche se nel secondo tempo non ha fatto male. Alla fine, però, non è stata incisiva e il numero di tiri in porta della Lazio, cioè zero, dice chiaramente com’è andata la partita. Il passaggio del turno della Juve è meritato. Scudetto? Non si può dire che sia chiuso quando mancano così tante giornate. Certo è che il Napoli sta meritando il primo posto e il grande vantaggio che ha sulle altre. Le inseguitrici stanno attraversando un momento non felice. L’Inter, forse, sta uscendo dalle sue difficoltà, mentre il Milan ne è immerso. Dietro, gli andamenti di Roma, Lazio e Atalanta sono un po’ claudicanti. Al momento il Napoli non ha un vero avversario che ostacoli il suo cammino, ma è molto importanti che continui a far punti e a giocare come ha fatto finora. Se dovesse rallentare, consentirebbe a qualcuno di riaprire le speranze. L’esito del campionato è tutto sulle spalle del Napoli».

