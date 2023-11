Criscitiello: «La Lazio è irriconoscibile. In Europa Sarri deve trasformarsi in Mourinho». Le parole del giornalista

La sconfitta della Lazio contro la Salernitana ha lasciato di stucco l’ambiente laziale. Tra quest’ultimi rientra anche il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello che nel suo editoriale ha scritto:

PAROLE– «Non ce ne voglia Maurizio Sarri ma a Salerno non puoi perdere. La Lazio è irriconoscibile rispetto allo scorso anno e non può bastare la scusa ‘se ne è andato Milinkovic Savic’. Sarri deve intervenire e lo deve fare in fretta anche se questo campionato credo non possa regalare grandi soddisfazioni. Bisogna concentrarsi sull’Europa e trasformarsi in Mourinho. Dopo un derby brutto e insignificante non puoi, se sei la Lazio, prendere gli schiaffi sul campo dell’ultima in classifica che finora non aveva mai visto l’alba. Tare se la starà ridendo in italiano e albanese. Lotito deve fare meno il senatore e più il Presidente. Sarri deve essere meno bello e più pratico. La Lazio di quest’anno, almeno in serie A, è troppo avvilente per essere vera ».