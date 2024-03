Criscitiello difende Acerbi: «E’ giunta l’ora di smetterla di vedere il razzismo dove non esiste»

Criscitiello, il giornalista si espone nel suo editoriale riguardo il burrascoso caso dell’ex biancoceleste rilasciando queste parole

Dagli studi di Sportitalia, Michele Criscitiello senza giri di parole commenta così la sentenza del caso Acerbi. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – La FIGC si deve vergognare! Prima di ammazzare un ragazzo, mandando Acerbi a casa dalla Nazionale, in attesa di giudizio che oggi è positivo. Se fossi Acerbi, direi al presidente Gravina ora che ti servo per l’Europeo non ci vengo, perché quando mi dovevi tutelare non mi hai tutelato. Io devo credere nell’innocenza di un giocatore fino a prova contraria. Oggi, di fronte all’assenza di prova, dovete andare a interrogare Juan Jesus. Questa storia che ogni volta c’è il razzismo dove non c’è sta esasperando