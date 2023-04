Crespo: «Nel mio periodo alla Lazio, arrivò la chiamata del Real Madrid, ma... »

Arrivano delle dichiarazioni importanti sul passato dell’ex attaccante biancoceleste

Hernan Crespo, ex storico attaccante della Lazio ed ora allenatore dell’Al Duhail, ha raccontato a qualche media argentino il mancato passaggio al Real Madrid, quando vestiva la maglia biancoceleste.

LE PAROLE- «La prima volta io mi trovavo alla Lazio, era il 2002. Ronaldo si trasferì al Real Madrid e così saltò il mio trasferimento ai Blancos e andai a sostituirlo nell’Inter. Se lui fosse rimasto in neroazzurro a Madrid sarei dovuto andare io. La seconda volta, invece, mi trovavo al mio terzo anno a Milano e nel mercato di gennaio sono io che ho chiamato il Real per andare, ma non di fece nulla perché alla fine preferirono prendere Huntelaar. Mi offrirono un semestrale perché era il periodo in cui c’erano le elezioni per la nuova presidenza. L’ultima volta che fui vicino al Real Madrid fu quando si trasferì Ancelotti come allenatore. Avevamo collaborato insieme quando era al Psg e mi propose un’avventura con lui, ma questa volta si mise in mezzo Florentino che puntò su Zidane.»