Cremonese, Alvini: «Punto significativo». Alla prossima c’è la Lazio

L’allenatore della Cremonese Alvini ha analizzato il pareggio contro il Sassuolo: domenica prossima sfida con la Lazio

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio casalingo contro il Sassuolo.

«Questa è la crescita che la squadra deve fare in questo momento. Creiamo diverse occasioni, ma stiamo anche regalando qualcosa, potremmo essere più cinici e concretizzare qualcosa in più. Ma questo è un punto significativo, per tutti noi e per Cremona. È un segno di partenza. Lo accogliamo con la consapevolezza che ci siamo anche noi e diremo la nostra».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE