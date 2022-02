Cravero: «Sarri sta facendo bene, ma a Roma vogliono tutto subito»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto Cravero ha commentato la prima parte di stagione con Sarri sulla panchina della Lazio. Ecco le parole dell’ex difensore

L’ex giocatore Roberto Cravero, per i microfoni di Tuttomercatoweb, ha analizzato il momento della Lazio ed il lavoro svolto fin qui da Sarri. Ecco le sue parole:

SARRI – «A Roma non hai tempo, vogliono tutto subito: vale per Sarri. Nel calcio però non è così. Penso che Sarri stia facendo bene, ha bisogno di giocatori che si adattino alla sua idea di calcio. Il primo anno è di attesa, spero che il prossimo la società gli vada dietro».



ZACCAGNI –«Se ha superato Felipe Anderson nelle gerarchie? In questo momento sì, ha numeri e prestazioni superiori. Ma non è una corsa interna, c’è una rosa definita e in attacco Sarri fa giocare chi lo ripaga di più la domenica oltre che in allenamento. Ora Zaccagni sta meglio fisicamente, Sarri l’ha capito e lo sfrutta».