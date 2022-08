Cragnotti: «Ingaggio Sarri bella mossa, ma in Italia non ha dimostrato ancora nulla...»

Lo storico ex presidente della Lazio Cragnotti ha parlato dell’arrivo di Sarri sulla panchina biancoceleste

Lo storico ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti, in una lunga intervista a Il Messaggero, ha parlato anche dell’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste.

SARRI – «Il suo ingaggio è stata una bella mossa per portare un’altra mentalità. Anche se Sarri in Italia ancora non ha dimostrato niente. Con la Juve in trionfo da nove anni, è facile centrare lo scudetto. Alla guida di squadre medie emerge davvero il talento. Anche a Napoli alla fine aveva grandi giocatori e non ha vinto, pur andandoci vicino. Con la Lazio deve dimostrare il suo valore e le sua capacità, al secondo anno è in gioco la sua immagine e il suo ruolo».

