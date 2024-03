Costacurta sulla Lazio: «Sarri chiedeva degli acquisti che però non sono arrivati perchè con il secondo posto...»

Costacurta, l’ex difensore commenta la situazione della Lazio vista la delicata situazione del club soffermandosi su Sarri

Ai microfoni di Sky in occasione della gara della Lazio con il Frosinone, è intervenuto Costacurta il quale rilascia queste parole sulla formazione biancoceleste

SARRI – Il secondo posto dello scorso anno ha fatto pensare che non ci fosse bisogno di acquisti importanti. Sarri ha chiesto giocatori che alla fine non sono arrivati. La rosa ampia stimola anche i titolari la difesa non è stata efficace come lo scorso anno, si è visto nelle ultime partite. Alcuni giocatori al di sotto delle attese. Ce ne sono due e tre che proprio non hanno fatto bene