Billy Costacurta ai microfoni di Sky Sport prima di Lazio-Club Brugge

Lazio-Club Brugge sta per iniziare: a presentare a Sky Sport il match Alessandro Costacurta.

«I giocatori si stanno scambiando poche parole, sono concentrati. Hanno due risultati su tre ma è una partita delicata. Curioso di vedere come si metterà in campo il Bruges, sicuramente i biancocelesti dovranno dare il massimo per conquistare gli ottavi di finale».