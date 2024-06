Corvino: «Baroni? Va ricordato il suo lavoro, ecco perché». Le parole del direttore sportivo del Lecce sul nuovo allenatore della Lazio

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Pantaleo Corvino ha parlato del suo ex allenatore Marco Baroni, il quale ha da poco firmato con la Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «I risultati ottenuti sono figli del lavoro fatto in campo e fuori dal campo. Va ricordato quanto hanno fatto Baroni e D’Aversa. Gotti lo conoscevo per averlo avuto a Bologna come secondo di Donadoni, gli va fatto un plauso per essersi calato nella nostra realtà in breve tempo. Lui si è fidato di noi e ha fatto bene, noi abbiamo fatto altrettanto. Essersi salvati con tre domeniche di anticipo è stato davvero un gran bel risultato».