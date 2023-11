Corsi: «Il decreto Crescita? Un emerita pagliacciata, basta guardare Lazio-Roma...»

Corsi, il presidente dell’Empoli esprime il suo parere riguardo il decreto crescita e cita a tal proposito il recente derby capitolino

Intervistato da TMW Radio, il presidente dell’Empoli Corsi è intervenuto in merito alla questione legata al Decreto Crescita. Il numero uno dei toscani a tal proposito cita anche il recente derby Lazio-Roma

PAROLE – Questo decreto crescita è una pagliacciata. Per fortuna il governo ha avuto il tempo di mettere mano a questa cosa. È una cosa anti Italia e anti sistema calcio italiano. Se si prende un giocatore all’estero si paga il 30% dei contributi. Credo che sia una cosa che va contro il nostro calcio. Poi si vanno a vedere i risultati della Nazionale e in Lazio-Roma giocano quattro italiane. Bisogna mettere mano su questa cosa perché se vado a prendere un giocatore all’estero lo pago in sei anni. Se lo prendo alla Juventus, invece, lo devo pagare subito