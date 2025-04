Corsa Champions, termina il sogno di avere cinque squadre nella massima competizione europea: le ultime

Condividi via email

Corsa Champions, a causa della sconfitta della Lazio l’Italia avrà solamente quattro squadre nella prossima stagione: gli ultimi aggiornamenti

L’Italia non ci è riuscita. Le squadre del Belpaese ci hanno provato in tutti i modi ma, dopo l’uscita della Lazio dall’Europa League, la missione è fallita. I biancocelesti, così come Fiorentina ed Inter, avevano infatti il compito di mantenere cinque squadre nella massima competizione europea.

Sarà quindi più improbabile la qualificazione alla Champions League in quanto l’obiettivo deve rimanere il 4° posto. Ora ci sarà nuovamente da rimboccarsi le maniche per questo difficile finale di stagione.