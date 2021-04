Corsa Champions, per la Lazio vietato sbagliare

La corsa Champions è ormai definitivamente entrata nel vivo. E per la Lazio ora è davvero vietato sbagliare

Le tre vittorie consecutive, ottenute contro Crotone, Udinese e Spezia, hanno definitivamente rilanciato la Lazio nella corsa Champions. Però, come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, i biancocelesti non possono più permettersi errori.

Va ricordato però che i capitolini, come Juve e Napoli, hanno una partita da recuperare, ossia quella il Torino, che ancora non è stata calendarizzata. Gli uomini di Inzaghi comunque non possono più sbagliare. Ed ecco che la difficoltà, sempre secondo il noto quotidiano, potrebbe essere giocare con tanta pressione addosso. La sfida di domenica con il Verona darà ulteriori risposte.