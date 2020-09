Corriere dello Sport – Lazio e Acerbi allo scontro: i motivi

Secondo Il Corriere dello Sport la Lazio e Acerbi sarebbero allo scontro dopo le parole del difensore.

Incredibile Acerbi, è esploso ieri in Nazionale, parlando ai microfoni di Rai Sport. E’ andato allo scontro, ha lanciato strali contro la Lazio, l’ha accusata di aver diffuso «cifre non vere» relativamente alla sua richiesta di aumento. Varie indiscrezioni la quantificavano in 3,5 milioni a fronte degli 1,8 milioni più bonus che percepisce. Ma si è trattato di rumors, non di posizioni o dichiarazioni ufficiali del club. Acerbi, per tutta risposta, ha pensato bene di sfogarsi in televisione. Non si sono registrate reazioni della Lazio, se ne parlerà al rientro del giocatore dalla Nazionale. Da giorni era nell’aria un vertice tra i dirigenti e Federico Pastorello, gestisce il difensore da gennaio, era slittato a questa settimana. Così si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.