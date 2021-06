Correa PSG, la trattativa continua: sul piatto 35-40 milioni

Prosegue la trattativa tra la Lazio e il PSG per Joaquin Correa: i francesi sono pronti ad offrire intorno ai 35-40 milioni di euro

La Lazio potrebbe presto salutare Joaquin Correa. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, prosegue in queste ore la trattativa tra il club biancoceleste e il PSG per l’attaccante argentino, che dopo tre stagioni potrebbe dunque salutare la Capitale.

I parigini sono pronti a mettere sul piatto circa 35-40 milioni di euro per portare il Tucu in Ligue 1. Una cifra che soddisfa la Lazio e che potrebbe sbloccare altre operazioni di mercato in casa biancoceleste, soprattutto quelle relative all’arrivo di Julian Brandt.