Correa salta l’Empoli, Sarri: «Ha chiesto la cessione, non giocherà»

Sarri, il tecnico della Lazio presenta la gara contro l’Empoli; Correa non giocherà ecco il motivo spiegato dall’allenatore

Non giocherà. Alla vigilia dell’appuntamento con l’Empoli , Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi trattati anche quelli legati al calciomercato. Su tutti Correa che non sarà della partita. Sarri spiega il perchè:

«Il suo è un ruolo da valutare, ha qualità ma ha espresso la sua volontà. Ora è in standby, non è nelle condizioni mentali per affrontare delle partite. Io lo vedrei bene da esterno sinistro, ma anche come attaccante centrale. Chiaramente abbiamo Immobile e per noi è il punto di riferimento. Vediamo quale sarà l’evoluzione della situazione»