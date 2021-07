Correa Lazio, previsto colloquio con Sarri: la situazione

La situazione legata a Joaquin Correa sembra essere vicina alla sua definizione: previsto un colloquio con Sarri

Oggi è una giornata importante in casa Lazio. Infatti riprendono gli allenamenti in quel di Formello, che saranno preparatori in vista del ritiro di Marienfeld, in programma dal 2 agosto. La notizia più importante è rappresentata dal rientro dei tre Nazionali: Immobile, Acerbi e Correa, vincitori rispettivamente dell

E, com’è ormai risaputo, la situazione dell’argentino è tutta da chiarire. Secondo Il Tempo, Sarri avrà un colloquio chiarificatore con il calciatore ex Siviglia, che avrebbe chiesto la cessione. La sua partenza per la Germania non sarebbe cosa certa, ma non resta che attendere quel che accadrà.