Immobile e Acerbi, Maurizio Sarri ritrova due grandi leader

Sarri ritrova e riabbraccia finalmente due grandi leader dello spogliatoio della Lazio: Ciro Immobile e Francesco Acerbi

Il ritorno dei campioni d’Europa. La Lazio è pronta a riabbracciare Francesco Acerbi e Ciro Immobile. Maurizio Sarri avrà finalmente a disposizione due dei leader dello spogliatoio biancoceleste.

Come sottolineato da La Repubblica, i due domani inizieranno a lavorare a Formello. Il tecnico li ha sentiti in queste settimane per via telefonica. Li ha motivati e caricati, consapevole di quanto siano fondamentali per la Lazio, e ha spiegato la sua filosofia. Acerbi sarà il perno della difesa, colui che dovrà comandare la linea a 4. Immobile sarà il centravanti che dovrà aiutare la squadra nel palleggio, venire incontro a chi porta palla per poi liberarsi della marcatura e creare spazi, attaccare la profondità e concretizzare in area i cross degli esterni. E per di più per lui, visto l’addio di Lulic, ci sarà la fascia da capitano.